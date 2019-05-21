Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменениями в избирательное законодательство отменить мажоритарную составляющую, а также снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

По словам Хомутынника, президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая из которых касается отмены мажоритарной системы.

Сопредседатель депутатской группы "Видродження" также отметил, что по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

Как сообщала "Страна", лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности сотрудничать с Зеленским. Также стало известно, что в Раду проходят четыре партии, а Запад уже оценил шансы украинского политбомонда на парламентских выборах. В ЕС также прокомментировали роспуск парламента в Украине.