20-21 мая на западной Украине, в частности, на Буковине и Прикарпатье в результате непогоды повреждены сотни домов. Нарушено электро и газо-снабжение. Также в селах Каменка, Купка, Сучевены Глыбоцкого района Черновицкой области 20 мая пронесся смерч.

Непогода сорвала крыши с домов, деревья вырвала с корнем, повалила электроопоры, передает "Укринформ".

Видео необычного для Украины явления выложили очевидцы в Instagram-сообществе kamenka_city. На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнем.

Переглянути цей допис в Instagram #смерч#україна#ukraine#chernivtsi #чернівці#ураган#kamenkacity Допис, поширений Кам'янка Сіті (@kamenka__city) 20 Тра 2019 р. о 10:39 PDT

Видео: instagram.com/kamenka__city

По данным пресс-службы Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, на Прикарпатье из-за непогоды подтоплены около 3240 домов, частично повреждены два моста местного значения. От газоснабжения отрезаны два населенных пункта от газоснабжения.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

“20 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя в Надвирнянском, Богородчанском районах и г. Калуш (всего 22 населенных пункта) произошло поднятие уровня воды и подтопление около 3240 домохозяйств, частично повреждены 2 моста местного значения, отключены 2 населенных пункты от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов)”, - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", 18 мая в части Украины спасатели объявляли желтый уровень опасности. Ожидаюся шквальный ветер и грозы.

Напомним, что ранее под Житомиром смерч разгромил несколько населенных пунктов. Фото и видео.