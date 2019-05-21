Президент Владимир Зеленский предлагает поменять закон о выборах, снизив проходной барьер в парламент и отменив мажоритарную систему. Об этом рассказал нардеп от "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Президент предложил поменять закон о выборах: убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%. От фракций поступило предложение изменить императивный мандат", - сказал Виталий Хомутынник на брифинге после встречи с Зеленским.

Императивный мандат предполагает, что депутат представительного органа власти ответственен за выполнение воли своих избирателей; при этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей.

Также, по словам нардепа Хомутынника, указ о роспуске парламента может появиться завтра, 22 мая.

Отметим, что "Страна" уже предсказывала договоренности с Зеленским о снижении проходного барьера в Раду. В частности, идея обсуждалась на встрече в кабинете спикера Рады Андрея Парубия, где также присутствовали Владимир Гройсман, Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Речь шла о том, что "Народный фронт" хочет предложить новому президенту Владимиру Зеленскому бартер: изменить закон о выборах со смешанной системы (225 депутатов по пропорциональной и 225 – по мажоритарной системе) на выборы целиком по пропорциональной системе по открытым спискам, но при условии снижения проходного барьера. В таком случае шансы Гройсмана вернуться в политику после этих выборов ненамного, но возрастут.

Напомним, о намерениях распустить Верховную Раду Зеленский заявил вчера во время своей инаугурационной речи.

Уже во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский собрал в АП глав фракций, чтобы обсудить с ними роспуск парламента. "Страна" следила за встречей в режиме онлайн.

На брифинге после ее завершения Ляшко и Геращенко объявили наиболее вероятную дату перевыборов в Раду: либо 21, либо 28 июля.