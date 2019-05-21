Министерство здравоохранения Украины предлагает заменить инъекции таблетками во всех случаях, когда они имеют равнозначную силу. Проект соответствующего приказа для общественного обсуждения опубликовали на официальном сайте Минздрава.

Такое решение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, во всем мире более половины всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом.

Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально. Существует миф, будто уколы более действенны, чем таблетки, и он распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев неважно, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендовано именно инъекционную форму (неотложные состояния, сознания пациента, введение инсулина), сообщает Минздрав.

Там перечисляют, почему, если возможно, лучше применять не инъекции:

Для пациентов

Важнейшим применения этого подхода будет для детей, ведь введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект.

Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.

Традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице, даже когда нет нужды в круглосуточном надзоре врачей.

Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях.

Если врач назначает инъекционные формы медицинских препаратов, поинтересуйтесь, нельзя ли заменить их тем же средством, но в форме таблетки.

Для медработников

Шансы заразиться заболеваниями, например ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, повышаются при внутривенном введении лекарственного средства. Ведь медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту.

Для медучреждения

Использованные средства для инъекций-опасный острый мусор, подлежащий сложной и дорогостоящей утилизации.

Также необоснованное использование инъекционного введения препаратов приводит к значительным расходам в связи с приобретением расходных материалов (шприцев, игл, ваты, спирта, нагрузки на персонал).

Для бюджета

Цена таблетки и инъекции отличается из-за стоимости флакона или ампулы.

Также для введения препарата в инъекционной форме дополнительно нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции, вата или марля, иногда пластырь.

Рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций тоже значительно увеличивается. Таблетки как равнозначное по действию средство является финансово более выгодным.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского.

Причину своего отъезда она объяснила заявлением Зеленского о России.