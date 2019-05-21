Завтра, 22 мая, донецкий Шахтер, уже в ранге чемпионов Украины и обладателя Кубка, будет принимать киевское Динамо. И хоть эта встреча ничего уже не решает в этом сезоне, классико есть классико. "Бело-синим" нужно хоть какое-то оправдание перед своими болельщиками. Так что поединок обещает быть жарким.

Это подтвердил в интервью клубной пресс-службе и голкипер Шахтера Андрей Пятов.

- Расскажите как отпраздновали чемпионство?

- Очень хорошо отметили, спокойно, все вместе в "семейном" кругу: игроки, тренеры, персонал. Вчера Паулу Фонсека дал отдохнуть, перенес тренировку, - все-таки тяжелый сезон.



- "Золотой дубль" - это лучший подарок к 10-летию победы в Кубке УЕФА?



- Конечно, все очень довольны, а я - вдвойне. У меня двойной праздник!



- Пересматривали тот финал с Вердером?



- Нет, до сих пор не смотрел, - могу честно сказать. Самые главные моменты и так в памяти, да и можно увидеть в соцсетях.



- У Шахтера теперь на один трофей больше в истории независимой Украины. Можно ли считать клуб самым успешным в стране?



- Уровень команды всегда демонстрируют ее достижения, поэтому в последние 10-15 лет Шахтер показывает, что он действительно клуб номер один в Украине.



- Станет ли матч с Динамо таким поединком, где ваша команда должна будет доказать, что она действительно является настоящим чемпионом?



- Ну это раскручивание… А у нас есть тренер, который дает установку. Конечно, уже не довлеет результат, поэтому, думаю, будет более открытый футбол. Но все равно мы хотим сыграть на ноль и добиться результата, а как сложится, посмотрим.



- Рассчитываете на чемпионский коридор от Динамо?



- Я на это не обращаю внимания. Сделают - хорошо, не сделают - их право.



- У Шахтера сейчас череда праздников, юбилеев: "золотой дубль", годовщина победы в Кубке УЕФА, 24 мая - день рождения клуба. Станет ли для Динамо дополнительной мотивацией желание испортить вам праздничное настроение?



- В наших противостояниях мы всегда ищем повод испортить сопернику настроение, чтобы присутствовала интрига, ажиотаж. Это нормально: они будут пытаться испортить нам праздник, мы будем пытаться доказать свое. Футбол есть футбол. Всегда должна быть мотивация.



Напомним, что после матча Шахтер - Динамо, донецкий клуб пригласил болельщиков на празднование чемпионства в Харькове. На стадионе выступят Maruv, Гайтана и Оля Полякова.