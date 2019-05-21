Во вторник, 21 мая, в "Укртранснафте" возобновили транзит российской нефти по "Дружбе" в страны Евросоюза. Об этом передает РИА Новости.

Транзит был возобновлен в 10:46 по Киеву. Нефть примут венгерском приемо-сдаточном участке "Фенешлитке".

Ранее компания "Укртранснафта" вновь приостановила транзит российской нефти в страны Евросоюза по нефтепроводу "Дружба" после сообщения венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах.

Как сообщала "Страна", суд лишил Гройсмана права назначать и увольнять главу "Нафтогаза". Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления "Нафтогаза" без представления наблюдательного совета.

Отметим, что в ЕС призвали Украину и Россию ускорить переговоры о транзите газа.