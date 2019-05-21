Перевыборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля. Об этом журналистам сообщил глава Радикальной партии Олег Ляшко после совещания на Банковой лидеров фракций ВР с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Указ будет завтра. Выборы 21 июля", - сказал Ляшко.

Он добавил, что президент отправит письмо спикеру Рады Андрею Парубию с предложением созвать внеочередное заседание парламента, где будет обсуждаться новый закон о выборах. Чуть позже он добавил, что дату 21 июля он назвал "ориентировочной".

Позже совещание покинула и вице-спикер Ирина Геращенко. Она уточнила, что выборы состоятся либо 21, либо 28 июля - Зеленский выпустит указ так, чтобы подгадать на одно из воскресений.

Ранее "Страна" сообщала две даты досрочных выборов в Раду: 14 июля и 21 июля. Отметим, что в "Батькивщине" спрогнозировали выборы Рады на День взятия Бастилии и аномально высокую явку. Представитель "БЮТ" также выразил надежду на изменение законодательства.

Как сообщала "Страна", после встречи с Зеленским Полторак заявил, что останется министром обороны до решения Рады.