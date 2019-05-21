Во вторник, 21 мая, адвокат Андрей Федур, как и было обещано, подал иск в Окружной административный суд Киева относительно увольнения с поста главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Об этом он сообщил "Стране".

По словам адвоката, снятие его клиента с должности было безосновательным, так как не было приведено ни одного доказательства нарушения Шевчуком дисциплинарных поступков. Также Федур отметил, что данное дело не имеет никакого политического подтекста и иск никоим образом не ставит под сомнение инаугурацию нового президента.

"Ни одним законом Украины на сегодняшний день не предусмотрено "неквалифицированных дисциплинарных поступков судей КСУ, то есть ничего нет в законе по этому поводу. Соответственно, нельзя нарушить то, что не квалифицированно законодательством Украины. Я уверен, что Шевчука возобновят в должности, если суд по нашему иску будет проходить в соответствии с законодательством", - заявил "Стране" адвокат Андрей Федур.

Сам Станислав Шевчук объявил о подаче иска в суд на странице в Facebook. Он пообещал, что процесс будет максимально открытым и публичным. Экс-глава КСУ подчеркнул, что оценку действиям сторон даст суд.

Скриншот: Facebook/ Stanislav Shevchuk

Напомним, 14 мая в Конституционном суде официально заявили об отстранении Станислава Шевчука.

После этого Конституционный суд опубликовал текст выводов постоянной комиссии по этике, на основе которого было выражено недоверие Шевчуку, а в дальнейшем - он был уволен с поста судьи КСУ. Один из пунктов в документе касается высказываний Шевчука в интервью "Стране", в котором он заявил что руководитель Конституционного Суда принимает присягу новоизбранного президента в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому.

Юрист Андрей Портнов заявил, что за интригами в этом органе стоит Петр Порошенко, экс-заместитель главы его администрации Алексей Филатов и примкнувший к ним заместитель председателя Конституционного суда Александр Тупицкий.