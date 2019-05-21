Во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовных преступлений.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook. В частности, она уточняет, что это касается дел, предусмотренных статьями 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Госизмена", "Умышленное бездействие военной власти") время совершений действий, связанных с осуществлением 25 ноября 2018 года перехода украинских кораблей из Черного моря в Азовское море в районе Керченского пролива, в результате чего три украинские корабли были атакованы силами ВМФ Российской Федерации, 24 украинских моряка были захвачены в плен.

Начато досудебное расследование, уточняет Варченко.

Напомним, что ранее в ГБР подтвердили, что получили заявление Портнова против Порошенко.

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