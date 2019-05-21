Киевляне стали жаловаться, что не могут спокойно спать из-за слишком громкого государственного гимна Украины, который вызванивают на колокольне Свято-Феодосиевского монастыря. Об этом сообщает жительница Печерского района Светлана Ипсина на своей странице в Facebook.

Женщина уточнила, что вышеупомянутый монастырь принадлежит новосозданной церкви ПЦУ.

"Печеряне, живущие в районе Печерской Лавры. У меня к вам очень деликатный вопрос: некоторое время тому в церкви СЦУ (ПЦУ) (Феодосийский монастырь) поставили новую колокольню. Все замечательно, только вот в 12 ночи, в 6 утра и в другие часы там звучит гимн Украины, исполненный на колоколах. Все замечательно, и гимн я чту, но вот в 12 ночи и в 6 утра хочется вскочить и стоя прослушать гимн. А попросту говоря - спать ОЧЕНЬ проблематично при этом. И закрывать окна летом глупо. Да еще от частого звучания одной и той же мелодии, она потом весь день в голове крутитcя. И что делать?" - пожаловалась Светлана Ипсина.

Фото: Печерский район facebook.com/groups

Женщину поддержали и другие пользователи, однако они и сами не знают, что делать в таком случае, ведь "с гимном не поспоришь". Единственный выход - смириться, ведь со временем перестаешь обращать на это внимание. Также женщине советуют поговорить с настоятелем монастыря.

Отметим, что ранее о колокольных звонах, что играют известные песни, также сообщала журналистка Валентина Быкова на своей странице в Facebook. Она даже обнародовала соответствующее видео, отметив, что некоторые жители ошибочно думали, что мелодию государственного гимна вызванивает Киево-Печерская лавра. Впрочем, по словам Быковой, монастырь ранее принадлежал Киевскому патриархату УПЦ.

"Его колокольня и Лавры - через дорогу, если не видеть источник звука, легко перепутать. А вечером они исполнили - "Реве та стогне..." - добавила Быкова.

Как писала "Страна", в этом месяце Филарет заявил, что УПЦ-КП до сих пор существует, так как остается зарегистрированной в государственных органах, а Киевскую епархию возглавляет он в патриаршем чине. "УПЦ Киевского Патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. Это означает, что юридически Киевский Патриархат продолжает существовать", - сказал он.

Также Филарет сообщал, что не согласен с названием "Православная Церковь Украины" для поместной церкви, так как оно исключает принадлежность к ней православных украинцев, проживающих за рубежом.

Ранее в ПЦУ заявили, что Филарет сам подписывал постановление о ликвидации УПЦ (КП), после чего ее устав аннулировали.