В среду, 22 мая, в Украине будет господствовать циклон Axel (Аксель), поэтому по всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон Axel и завтра, 22 мая, будет определять погоду в Украине. А вот антициклон с романтическим именем Ophelia сделает сухой и солнечной погоду в Испании, Португалии, Франции и значительной части Великобритании. Сам циклон Axel расположится над Польшей, частью Германии и Чехии, а его атмосферные фронты снова нальют дождей в большинстве областей Украины", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в среду практически повсеместно ожидаются дожди и грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятны шквальный ветер и град. Синоптик сообщает, что крайний восток Украины все же удержится от осадков, преимущественно это касается Луганской области.

По прогнозу Диденко, 22 мая температура воздуха будет комфортной: +19...+23 градуса. На юге - до +25 градусов, на западе будет свежее: +16...+21 градус. В Киеве утром будет солнечно, а днем ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха составит около +20 градусов.

"Завтра - день перезахоронения Тараса Григорьевича Шевченко. Над Каневом 22 мая будут ходить влажные облака, ожидаются дожди с грозами, при грозе возможен порывистый ветер, днем ​​+20...+22 градуса, при дождях +18...+20 градусов", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 21 мая, на Киев надвигается мощный ветер.

Также мы писали, что синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.