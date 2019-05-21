Во время традиционного празднования Дня Киева-2019 на этих выходных в столице частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничение транспортного движения запланировано на следующих улицах:

25-26 мая – во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и до перекрестка с ул. Станиславского;

25 мая с 05:30 до 17:30 – ул. Крещатик – бул. Тараса Шевченко (во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK);

26 мая с 09:30 до 16:00 – ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенской) (во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK);

26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК "Олимпийский" – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

День Киева - праздник, посвященный городу Киеву. Его отмечают в последнее воскресение мая (в этом году - 26 мая). Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года — тогда отмечали 1500-летие Киева. Обычно мероприятия, посвященные Дню Киева, проходят в течение нескольких дней (трех – пяти), которые предшествуют последнему воскресенью мая.

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