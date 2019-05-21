Сегодня, 21 мая, в день 50-летия Георгия Гонгадзе Национальный союз журналистов Украины повторил свой неоднократный призыв к руководителям правоохранительных ведомств, к власти, к политикам: сделать профессию журналиста в Украине более безопасной, а также найти и осудить заказчиков убийства первого главного редактора "Украинской правды". Об этом говорится на сайте НСЖУ.

"Установить и привлечь к ответственности заказчиков жестокого убийства основателя и первого главного редактора "Украинской правды" обещали все главы государства и руководители МВД и Генпрокуратуры. Но до сих пор этого не сделано", - говорится в материале, размещенном на портал НСЖУ. Национальный союз журналистов Украины с первых дней исчезновения Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года требовал от правоохранителей особого внимания к розыску оппозиционного журналиста, а после подтверждения факта его смерти - справедливого расследования.

Уже в октябре 2000 НСЖУ добился назначения специальных парламентских слушаний по вопросам свободы слова. Эти слушания в январе 2001 года начинались именно с фразы Георгия - "Мне грустно", которую цитировал председатель творческого союза Игорь Лубченко. Он отметил, что свободы слова в стране нет, а атаки на прессу и убийства журналистов и нерасследованность преступлений является на деле "объявлением войны всей прессе". Через год после исчезновения Гонгадзе на здании НСЖУ была открыта мемориальная доска памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

В НСЖУ требуют становить безнаказанность! Публично отчитается о расследовании резонансных преступлений против журналистов! С этой позицией солидарны и партнеры - Международная и Европейская федерации журналистов. "Прошло 18 лет, а в Украине до сих пор задают вопросы по убийству Георгия Гонгадзе. Мы отказываемся забывать и отпускать это дело, оно для нас важное", - отмечает помощник генерального секретаря Международной федерации журналистов Оливер Мани-Керл.

Ранее "Страна" писала о том, что осужденному за убийство Гонгадзе генералу Пукачу пересчитали пожизненный срок по закону Савченко. Также мы сообщали, что генпрокурор Луценко жалуется, что генерал Пукач не выдает заказчиков убийства Гонгадзе.

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