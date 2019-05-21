Один из основателей iGov и monobank, сын экс-главы Приватбанка Александра Дубилета, Дмитрий в ответ на предложение президента Владимира Зеленского упростить предоставление гражданства Украины, предлагает запустить онлайн проект с выдачей паспорта Украины в аэропорту по прибытию в страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник

"Паспорт выдается прямо в аэропорту, и (такая процедура) занимает не больше 10 минут. Вместе с паспортом выдаем бутылку игристого и садим в такси", – считает Дубилет. Он предлагает обеспечить онлайн подачу заявления на гражданство в "несколько кликов", так как проверку бекграунда кандидата можно осуществлять через системы "вроде Experian". Эксперт считает, что проект должен запускаться поэтапно - не на все страны сразу, и после завершения всех бизнес-процессов должен быть поддержан рекламной кампанией за рубежом.

По его мнению, получение гражданства Украины не должно нести каких-то особых обязательств, кроме ежегодного приезда в страну, а также небольшого ежегодного административного сбора. Дубилет отметил, что проект обеспечит приток туристических доходов, инвестиций и повышение имиджа страны за рубежом.

Основатель iGov также высказал мнение, что численность граждан Украины – это хороший KPI менеджмента страной для президента. "Само собой, проект непростой. В стране идет война. В Конституции имеем статью 4 о едином гражданстве. Но, я считаю, что все эти вопросы решаемы. Измеримая цель - достичь за 5 лет показателя 45 млн украинцев", – подытожил Дубилет.

Фото: t.me/dmytro_dubilet

Напомним, что украинцам могут выдавать паспорта старого образца по решению суда.

Также мы писали о том, что в ЕС намерены запретить въезд украинцам Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации.