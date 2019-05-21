Во вторник, 21 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра, соответствующие первому уровню опасности. Об этом предупреждает пресс-служба КГГА.

Так, по данным синоптиков до конца суток 21 мая порывы ветра будут достигать 15-20 м /с (I уровень опасности, желтый). В Киевской городской государственной администрации предупреждают жителей столицы о потенциальной опасности, призывают их быть осторожными и напоминают основные правила безопасности.

В частности, лучше все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы оказались на улице во время сильного ветра, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей и прочих чрезвычайных ситуациях нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.

Также мы писали, что ураган выдул из Апелляционного суда в Киеве сотни дел.