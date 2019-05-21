Сын экс-президента Виктора Януковича Александр опроверг информацию о своем приезде в Донецк. Его заявление выложил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Некоторые влиятельные информационные агентства в погоне за сомнительной сенсацией или в ходе спланированной информационной провокации подхватили непроверенную и несоответствующую действительности информацию, ссылаясь на источники из "помойной ямы", - процитировал слова Александра Януковича его пресс-секретарь.

Сын беглого президента также обратился к представителям средств массовой информации с просьбой быть внимательными, публикуя свои материалы. "Украинский народ соскучился за правдой", - резюмируется в обращении.

До этого некоторые украинские СМИ распространили информацию, что сын Януковича якобы приехал в Донецк, чтоб принять в управление часть энергопредприятий так называемой "ДНР".

Фото: facebook.com

Напомним, что Путин назначил нового чиновника на "донецкое" направление.

Также мы писали о том, что после речи Зеленского в Донецке и Луганске заявили, что готовы менять пленных, но ждут конкретных действий.