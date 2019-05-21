Государственное бюро расследований утром во вторник, 21 мая, получило заявление о преступлениях экс-президента Украины Петра Порошенко от юриста Андрея Портнова.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Получили заявление от Портнова", - сказал источник в ГБР.

В своем заявлении Андрей Портнов просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, вероятно, совершенных пятым президентом Украины Петром Порошенко и другими лицами.

Как сообщалось, Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

Юрист просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса Украины, вероятно, совершенных Порошенко и другими лицами во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ из Черного в Азовское море, и начать досудебное расследование.

Напомним, что в первом интервью в Киеве Портнов заявил "Стране", что Порошенко будет сидеть.

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