Во вторник, 21 мая, председатель "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал к зданию Администрации президента на велосипеде. Он запарковал его тут же.

Олег Ляшко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Страна" выяснила что же это за марка и сколько стоит такое двухколесное чудо.

Ляшко едет к АП, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Как оказалось, это американский велик, модель Specialized P.Street, которую выпускали ориентировочно до 2015 года. Сейчас его цена составляет $500.

Велосипед Ляшко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Примерная стоимость такого велосипеда намного превышает официальную месячную зарплату в Украине.

Фото: Страна

В Сети начали появляться и первые мемы. Прибытие Ляшко на велосипеде снимали на камеру.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала украинцам о главных правилах выживания для велосипедистов.

Передвигаясь по дороге, не прижимайтесь к самому краю. Там с большей вероятностью вы сможете найти гвоздик, открытый люк, яму, стекло или просто дождевую канализацию с продольными отверстиями, в которую может провалиться переднее колесо. К тому же, этим вы провоцируете автомобилиста попробовать втиснуться между вами и вторым рядом. По опыту многих опытных велосипедистов следует, что безопаснее - ехать по центру крайней правой полосы.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента на велосипеде.

Напомним, что в Киеве на проспекте Бандеры под колесами грузовика погиб велосипедист.