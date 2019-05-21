Вопреки ожиданиям президент Украины Владимир Зеленский не назначил в первый день главу своей Администрации.

На данный момент он не провел еще ни одного назначения, хотя уже сутки является главой государства.

Как сообщают источники в команде президента, главная проблема с назначением главы АП связана с противостоянием двух групп в окружении Зеленского - его друзей по Кварталу и людей, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Последний видит главой АП юриста Андрея Богдана, который был одним из руководителей штаба Зеленского на выборах, а ранее был адвокатом Коломойского.

В то же время, "квартальцы" продвигают альтернативу - Ивана Баканова либо Сергея Шефира - давних соратников и друзей Зеленского. Против того, чтоб идти навстречу пожеланиям Коломойскому высказывается несколько аргументов. Прежде всего, это позиция США и ЕС, которые выступают против назначения на ключевые должности людей, близких к Коломойскому и против уступок ему по Приватбанку.

Отголоски этих настроений можно было услышать по интервью адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, где он назвал Коломойского "коррумпированным олигархом".

Кроме того, Богдан подпадает под закон о люстрации, что также является дополнительной проблемой при назначении.

В тоже время, по данным источника, Коломойский настаивает на кандидатуре Богдана, в противном случае угрожая отказом в поддержке "Слуги народа" на выборах. Именно с этим и связана задержка с назначением.

Официально у Зеленского пока не комментируют когда будет назначен новый глава АП и с чем связана задержка с этим решением.

19 мая Порошенко подписал указы об увольнении главы АП Игоря Райнина и его зама.

Глава АП Игорь Райнин подал в отставку 17 мая.