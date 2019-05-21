Большая Палата Конституционного суда Украины, сегодня, 21 мая, начала рассматривать дело о конституционности закона о декоммунизации. Об этом сказано в повестке дня КСУ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в сообщении. Рассмотрение дела началось в 10:00 на закрытом пленарном заседании.

Возле здания суда проходит акция националистов против отмены данного закона, сообщает корреспондент "Страны". Под КС собралось около 150 представителей Правого сектора, Свободы и представителей движения #захистиукраину.

Фото: Страна.ua

Напомним, что Вятрович заявил, что внешняя декоммунизация в Украине почти завершилась.

Также мы писали о том, что у Зеленского не собираются начинать кампанию по переименованию декоммунизированных городов.