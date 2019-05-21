Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то преодолели бы пятипроцентный порог и прошли в парламент четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Опрос проводился с 13 по 17 мая 2019 года. Среди тех политсил, которые прошли бы в парламент такие: партия "Слуга народа" Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (3,9%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (2,3%), "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (2,0%) и другие не преодолевают существующий сегодня пятипроцентный порог.

Также впервые в исследовании оценивались шансы нескольких новых партий - партии "Голос" Святослава Вакарчука, Общественной платформы Надежды Савченко и "Украинской стратегии успеха" Владимира Гройсмана.

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Отмечается, что три лидирующие партии ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа - "За жизнь", "Батькивщина") сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием. В это же время наблюдается проседание рейтинга "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и сохраняющийся разрыв между партиями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".

Сокращение электоральной поддержки партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (с 13,2% до 8,9% по сравнению с предыдущим исследованием) может во многом объясняться решением Святослава Вакарчука о запуске собственного политического проекта. По мнению социологов, оба проекта вынуждены делить электоральную базу, что затруднит их продвижение в авангард парламентской жизни.

Данное исследование подтверждает выводы украинских социологов о том, что такие партии как Радикальная партия Олега Ляшко, "Гражданская позиция" и "Сила и Честь" стоят на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2,2%), их шансы на работу в парламенте остаются вполне реалистичными.

Напомним, согласно предыдущим рейтингам, партия "Слуга народа" набирала почти 40%.

Также мы писали, что после инаугурации Зеленского были названы две даты досрочных выборов в Раду.