В понедельник, 20 мая, экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 миллионов гривен, вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен. Об этом пишут "Украинские Новости".

Сотрудник СИЗО рассказал изданию, что залог был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные Аллеров вынужден был провести в следственном изоляторе.

Напомним, 17 мая бывший глава Нацгвардии Юрий Аллеров предстал перед судом. Ему избрали меру пресечения по делу "Укрбуда".

Также мы писали, что суд арестовал Аллерова на 60 дней, до 12 июля. Мера пресечения будет отсчитываться с 14 мая. Размер залога - 4 млн 802 500 грн. Он может подать апелляцию в срок до пяти дней после вынесения решения суда первой инстанции. Прокуратура просила назначить залог в размере 11 млн грн.