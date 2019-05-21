Вчера Владимир Зеленский произнес инаугурационную речь.

В ней было два главных посыла. Первый - это прекращение огня на Донбассе и диалог с Россией, если будут освобождены все украинские пленные.

Второй - это полная перезагрузка власти. Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду и призвал правительство уйти в отставку.

Красной нитью через все выступление проходила примирительная риторика: президент призывал не делить украинцев по языку и месту их проживания.

Интересно, что ровно пять лет назад многие подобные тезисы озвучивал предшественник Зеленского - Петр Порошенко. Его инаугурация состоялась 7 июня 2014 года. И на ней он тоже говорил речь.

Известно, что после победы на выборах примирительную риторику Порошенко довольно быстро сменил на воинственную, по сути возглавив "партию войны".

"Страна" сравнила инаугурационные речь Зеленского и Порошенко.

Что в них похожего

В начале обеих речей видно стремление показать, что Украина едина, и оба избранных президента говорят от имени всех украинцев.

Сразу вспомнили о Донбассе. Так, и Зеленский, и Порошенко почти сразу упоминают и Донецк, и Луганск (оба города на момент инаугурации в 2014 году были под контролем сепаратистов).

"От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Во Львове, Харькове, Донецке, в Днепре и Одессе – мы украинцы", - заявил вчера Зеленский.

"Дорогие соотечественники, от Львова до Донецка, от Чернигова до Севастополя!", - говорил пять лет назад Порошенко.

Мир - главный вопрос. Также центральным в обеих речах был вопрос мира.

"Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - Зеленский.

"Знаю мир - самое главное, чего хочет сегодня украинский народ", - Порошенко.

Прекращение огня. Оба президента на старте своей работы призвали первым делом прекратить огонь.

"Наша первостепенная задача – прекращение огня на Донбассе... для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все", - Зеленский.

"Я хочу мира и добьюсь единства Украины. Поэтому начинаю свою работу с предложения мирного плана. Настойчиво призываю всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его.

В ответ гарантирую, во-первых, освобождение от уголовной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей".

Правда, после 1 июля Порошенко сам же и нарушил свой мирный план, отдав приказ прекратить перемирие.

Русский язык. Оба в своих инаугурационных речах переходили на русский язык. Однако Порошенко говорил на нем гораздо больше, чем Зеленский. Сравним два отрывка.

Зеленский (говоря о жителях неподконтрольных территорий): "И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли.

За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Знали – они не чужие, они наши, они украинцы.

И пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Украинец – это не в паспорте. Украинец – это вот здесь".

Порошенко: "Дорогие наши братья и сестры, сограждане!

Многие из вас уже успели ощутить на себе "прелести" правления террористов.

Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы.

Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде.

Всенародные выборы Президента поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимной киевской власти.

Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну.

Донецкой областью он безраздельно правил 17 лет. А тепер финансирует террористов.

Именно он несет полную ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию, в которой оказался регион.

И за безработицу, и за бедность, и за беженцев.

И за убитых граждан, и за слезы матерей.

С чем я как Президент приеду к вам в самое ближайшее время?

С миром.

С проектом децентрализации власти.

С гарантией свободного использования в Вашем регионе русского языка.

С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных.

С уважительным отношением к специфике регионов. К праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций.

С проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на Востоке Украины.

С перспективой инвестиций, с проектом программы по экономической реконструкции Донбасса.

Сегодня нам нужен легитимный партнер по диалогу. Говорить с бандитами мы не будем. А действующие местные депутаты уже никого не представляют. И мы готовы огласить досрочные местные выборы на Донбассе".

Как видим, Порошенко много обещал дончанам - и уважение к русскому языку, и толерантность в отношении героев. Однако по факту проводил жесткую украинизацию, декоммунизацию, а против тех, кто думал иначе, власть Порошенко выдвинула уличных радикалов, которые безнаказанно расправлялись с инакомыслием.

Зеленский сейчас тоже обещает уважение и толерантность. Но что будет в реальности - увидим.

Оба призывали к досрочным выборам. Зеленский 20 мая призвал к роспуску парламента, заявив, что нынешний его состав больше не устраивает народ.

Однако и Порошенко говорил то же самое: "Действующий состав этого уважаемого собрания не соответствует настроениям общества. Потому что оно существенно изменилось в 2012 году. А жить по-новому означает не пренебрегать волей народа".

То есть, и Зеленский, и Порошенко в начале своих каденций приближали выборы в Раду, чтобы войти в нее на волне популярности.

Что в них различается

Предыдущий президент гораздо больше говорил о Европе и стремлении туда. Для сравнения: Зеленский упомянул слово "Европа" и его производные в своей речи шесть раз, а Порошенко - семнадцать.

То есть ПАП изначально позиционировал себя как более прозападного политика и постоянно апеллировал к международным структурам. В то время как Зе обозначил, что Европу надо строить прежде всего в Украине:

"Мы выбрали путь в Европу, но Европа – не где-то там. Европа – вот здесь (в голове – Ред.). И когда она будет вот здесь – тогда она появится и здесь. Во всей Украине".

У Порошенко очень много отсылок к "злочинной" власти Януковича, который, мол, оставил после себя разруху. У Зеленского этого почти нет. Он больше троллит предыдущую власть и говорит, что ей пора уйти.

Предыдущий президент отдельно подчеркивал, что в Украине и речи не может идти о федерации. Новый вообще обошел эту тему молчанием - то ли, считая, что этот вопрос давно закрыт, то ли полагая, что могут быть нюансы.

Слово "коррупция" и производные в речи Порошенко звучали три раза, у Зеленского ни одного. Но это не значит, что Зе промолчал об этой проблеме. Он обвинил нынешнюю власть в "откатах" и "дерибанах".

И это важное отличие: Порошенко обращался к политическому классу в партнерском тоне (хотя о коррупции правящей элиты слагали легенды), а Зеленский - в оппонирующем. Он открыто противопоставил себя и Раде, и правительству, прямо заявив, что правительство мешает, а не помогает людям жить.

У Порошенко уже тогда были заметны поползновения к идеализации истории: в его речи много отсылок к УНР. У Зеленского их нет совсем.

И, как уже указано выше, бывший президент прямо обещал уважать права русскоязычных и предоставить амнистию сепаратистам, не замешанных в насильственных преступлениях. Правда, вышло все с точностью до наоборот: число внесудебных задержаний, пыток и расправ на Донбассе превысило все мыслимые пределы. Параллельно проводилась самая жесткая в истории страны украинизация.

Зеленский в своей речь только намекает, что не собирается делить людей по языку и региону проживания. А как будет на самом деле - посмотрим.