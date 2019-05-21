В понедельник, 20 мая, когда состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского, в Украине на протяжении суток не было зафиксировано ни одного убийства, покушения или факта нанесения тяжких телесных повреждений.

Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

"Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийств, ни покушений на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений", - отметил Аброськин.

Скриншот: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, Аброськин признал, что в этом году незаконный сбыт оружия в Украине вырос в два раза.

Также мы писали, что Матиос заявил, что Украина от суицидов и убийств потеряла почти два батальона на Донбассе.