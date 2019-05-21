Степан Полторак будет оставаться на должности министра обороны Украины, пока Верховная Рада не примет решение о его отставке, хотя он и написал рапорт об отсавке.

Об этом сегодня заявил журналистам сам Полторак, который пришел на Банковую на встречу с президентом Владимиром Зеленским, передает 112 Украина.

Свое появление в Администрации Президента Полторак объяснил журналистам тем, что его "вызвал президент Украины". Кроме того, министр обороны мотивировал свое решение об отставке. "Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение", - говорится в сообщении.

В то же время Полторак уточнит, что он будет работать, выполнять свои обязанности, пока ВР не примет решение: "Потому что, когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять ВСУ без координации системы управления". Резюмируя, министр обороны подчеркнул, что ему не стыдно смотреть в глаза всем украинцам, поскольку он сделал все возможное, что создать армию за 5 лет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.