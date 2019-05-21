Компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei. Это произошло после возобновления торговой войны США и Китая, о которой "Страна" недавно рассказывала.

Ситуация угрожающая для миллионов владельцев гаджетов: на андроид-смартфонах этой марки, к которой принадлежат и телефоны Honor, скоро перестанут работать такие сервисы как Gmail, Google Play, карты, браузер Chrome и другие продукты американской компании.

Huawei и Honor в 2018 году заняли вместе почти четверть украинского рынка смартфонов. То есть, их приобретал каждый четвертый покупатель.

Однако теперь продажи могут обвалиться. Google пошел войной на китайского гиганта после решения правительства США, которое давно в конфликте с Huawei. Китайцев давно пытаются выдавить с американского рынка телекоммуникационных услуг. А теперь - и с мирового.

И этот конфликт - не только экономический. Здесь скорее отголосок геополитического противостояния Пекина и Вашингтона.

"Страна" рассказывает, что теперь будет со смартфонами Huawei и напоминает истоки конфликта.

Решение американцев

Решение Google о разрыве c Huawei было принято после заявлений Министерства торговли США. Оно пообещало внести китайскую компанию в черный список угроз национальной безопасности.

Существование такого списка сделал возможным Дональд Трамп буквально на днях. 15 мая он ввел чрезвычайное положение в американских компьютерных сетях. По нему, компаниям США запрещается использовать телекоммуникационное оборудование брендов, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Список этих опасных фирм может пополняться в любой момент. Что Минторговли США и сделало.

Предпосылки к внесению Huawei в такой список появились еще месяц назад. 20 апреля ЦРУ заявило, что компания финансируют китайские спецслужбы - в частности, разведка и армия КНР, а также Комиссия по нацбезопасности Китая.

Интересно, что под похожими предлогами в самом Китае уже давно заблокированы Google, Facebook, Gmail, Whatsapp и прочие западные интернет-бренды, которые Пекин связывает с американской разведкой.

Вдобавок к Google, сотрудничество с Huawei решили прекратить Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и Nikkei.

В результате попадания Huawei в черный список американские компании не смогут продавать ей технологии без получения специальной лицензии от Бюро промышленности и безопасности (часть Департамента торговли).

Ответ от Huawei

В компании заявили, что установленные на ее гаджетах программы, обеспечивающие безопасность, будут обновляться, несмотря на действия Google. Huawei пообещала, что Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на ее устройствах.

"Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру", - говорится в официальном заявлении.

Huawei продолжит развивать "безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения". Также в Huawei заявили, что внесли большой вклад в развитие операционной системы Android от Google.

Параллельно появились сообщения о том, что Huawei уже имеет собственную ОС на замену Андроиду. Китайский ресурс Huawei Central со ссылкой на собственные источники сообщил, что находящаяся в разработке с 2012 года ОС от Huawei получила кодовое название Hongmeng.

По данным издания, она основана на ядре Linux и будет использоваться в качестве кроссплатформенной системы, предназначенной для установки на различные типы устройств: смартфоны, планшеты и ноутбуки.

О готовности перейти на новую операционную систему глава компании Ричард Ю сообщал еще в марте этого года - в разгар конфликта компании с американцами.

Что теперь будет с телефонами Huawei и Honor

После прекращения сотрудничества новые гаджеты производства Huawei (который выпускает также смартфоны под маркой Honor) потеряют доступ к ОС Android и ее сервисам - браузер Chrome, Google Play, YouTube, карты и другие.

Правда, произойдет это лишь через 90 дней после внесения в "черный список".

"Обновления телефонов и поддержание их безопасности отвечает интересам всех сторон. Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней", - заявили в Google.

Потом компания останется без техподдержки и совместимости с Android и сервисами Google. Android-смартфоны Huawei перестанут получать обновления от Google.

Прогнозируется, что продажи китайской компании упадут примерно на 25%. По данным Huawei, в прошлом году они продали 60 млн устройств по всему миру.

Отметим, что за прошлый год мировые продажи смартфонов Huawei выросли, по данным компании Gartner, на 43%. Huawei вместе с китайскими коллегами из Xiaomi возглавила мировой рейтинг по росту продаж смартфонов.

Что в итоге ждет пользователей? Для аналогии можно вспомнить ситуацию со смартфонами Meizu. В прошлом году в этих гаджетах не работали сервисы Google, однако это было связано с техническими причинами. Пока они не были решены, всё, что оставалось владельцам смартфонов, это пользоваться приложениями не из Play Market, а из магазина приложений самого Meizu.

Похоже, тот же выход будет предложен и пользователям Huawei и Honor.

Правда, в отличие от Meizu, у Huawei достаточно рычагов, чтобы испортить американцам жизнь - оборудование китайского гиганта используется во многих отраслях американской экономики, и остановка его поддержки чревата серьезными техническими сбоями по многим направлениям.

Поэтому так оптимистично звучит и официальное заявление китайской компании - мол, все будет в порядке.

На специализированных формумах гаджетоманов пока говорят, что на смартфонах Huawei и Honor все работает. Тем не менее, там готовятся к "блэкауту" и уже обсуждают прошивки, на которых будут работать сервисы Google даже после вероятного отключения - через "кастомизированные" приложения.

С чего все началось

Конфликт между китайским производителем и США длится уже несколько лет.

В 2016 году власти США начали расследовать возможную передачу Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны, против которых были введены торговые санкции. Телекоммуникационное оборудование Huawei, в том числе используемое операторами сотовой связи, уже фактически запрещено в США, Австралии и Новой Зеландии. Известно, что президент США Дональд Трамп настроен против Китая, так что после его прихода на пост главы государства сложности в отношениях между странами усилились.

В декабре 2018 года - в разгар торговой войны между Пекином и Вашингтоном - власти Канады задержали финансового директора и замглавы правления Huawei Мэн Ваньчжоу.

Дочь основателя компании обвинили в нарушении торговых санкций США против Ирана. Согласно обвинению, Huawei пыталась поставить оборудование иранскому сотовому оператору. Основанием для подозрений стали финансовые контакты компании с Ираном, Суданом и Ливией.

Впоследствии суд принял решение об освобождении топ-менеджера компании Huawei под залог в $7 миллионов долларов США. При этом она обязана постоянно проживать в доме своего мужа в Ванкувере под круглосуточным наблюдением охраны, не должна покидать дом в период с 23:00 и до 06:00, а также носить электронный браслет.

Позже в Польше был задержан глава представительства компании в этой стране. В ответ в Китае начали задерживать граждан США и Канады. В частности, в Китае суд приговорил к смертной казни канадца за распространение наркотиков. Также Китай официально высказывал протесты против задержания менеджеров Huawei и называл это нарушением прав человека.

Последний эпизод с Huawei прозошел сразу после того, как сорвалась сделка с Китаем по урегулированию торговой войны. После чего Дональд Трамп начал снова экономическое давление на Китай. И атака на смартфоны популярных марок - очередной залп Штатов по Поднебесной.