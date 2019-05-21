Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева, который признал его виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе второго тура выборов президента.

Об этом сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко, пишет LB.

"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он. По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.

Напомним, 13 мая суд признал Зеленского виновным в демонстрации избирательного бюллетеня и оштрафовал на 850 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция выписала Зеленскому штраф за публичный показ бюллетеня.

Также мы писали, как в Киеве начинали судить Зеленского за фото с бюллетенем, но новоизбранный президент в суд не явился.