Во вторник, 21 мая, лидера "Радикальной партии" Олег Ляшко, который приехал на встречу с президентом Зеленским на велосипеде, не пускали в зал для консультаций.

Олег Ляшко приехал к зданию АП в 10:01. Когда он вошел в здание, он начал трансляцию происходящего на Facebook.

Во время стрима, который Ляшко вел прямо из АП, депутат заявляет: "Больше никакой кулуарщины!" Отметим, что при Порошенко он к такому не призывал и никогда стримов из его администрации не вел.

Когда появился Зеленский, он подошел к Ляшко и спросил: "Вы поддерживаете роспуск Верховной Рады?". Радикал ухватил его за ладонь и долго не отпускал. В итоге президент вырвал руку и ушел.

В 10:20 депутатов пригласили в зайти в зал для консультаций. Однако радикала от дверей технично оттерли, закрыв их перед его носом - пока он не выключит телефон.

Некоторое время Ляшко пытался сопротивляться, но уже через пару минут сдался. После этого его пустили в помещение.

Нелюбовь Ляшко к Зеленскому началась вчера на инаугурации. Он начал задирать нового президента еще во время его первой речи перед Радой. А когда Зе выходил из парламента, Ляшко его окликнул и что-то сказал. Оба обменялись жгучими взглядами.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как проходит встреча президента Зеленского с руководством Рады и лидерами депутатских фракций по поводу роспуска парламента.