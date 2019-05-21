Умер легенда Формулы-1, австрийский гонщик Ники Лауда
В понедельник, 20 мая, в Вене умер легендарный автогонщик "Формулы-1" Ники Лауда. Об этом пишет AFP.
Ники Лауда трехкратный чемпион "Формулы-1", потом он был спортивным менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG и руководителем собственной авиакомпании Laudamotion. Австриец трижды выигрывал чемпионат мира в Формуле-1, в 1975 и 1977 годах для Ferrari, а в 1984 году - в команде McLaren.
Ники Лауда скончался через восемь месяцев после того, как ему сделали пересадку легкого. Это произошло в Вене, в кругу семьи. На момент смерти легендарному гонщику было 70 лет.
Ники Лауда. Фото: Vesti.Ru
Напомним, в мае в России умер олимпийский чемпион по хоккею времен СССР Анатолий Ионов.
Также мы писали, что в России умер легендарный создатель бесконтактного боя Кадочников.