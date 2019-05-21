В понедельник, 20 мая, в Вене умер легендарный автогонщик "Формулы-1" Ники Лауда. Об этом пишет AFP.

Ники Лауда трехкратный чемпион "Формулы-1", потом он был спортивным менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG и руководителем собственной авиакомпании Laudamotion. Австриец трижды выигрывал чемпионат мира в Формуле-1, в 1975 и 1977 годах для Ferrari, а в 1984 году - в команде McLaren.

Ники Лауда скончался через восемь месяцев после того, как ему сделали пересадку легкого. Это произошло в Вене, в кругу семьи. На момент смерти легендарному гонщику было 70 лет.

Ники Лауда. Фото: Vesti.Ru

Напомним, в мае в России умер олимпийский чемпион по хоккею времен СССР Анатолий Ионов.

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