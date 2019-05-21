Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко за период после выборов в 2014 году сократилось на 40%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, сообщается, что Порошенко утратил статус миллиардера. "Кондитерский магнат был лишен статуса миллиардера вскоре после его избрания президентом в июне 2014 года. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов", - свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Отмечается, что самый ценный актив Порошенко - корпорация Roshen. Он основал компанию в 1996 году, объединив полдюжины производителей шоколада, печенья и тортов, и взяв для названия средние буквы своей фамилии. Порошенко стал крупнейшим в Украине кондитером и крупным бизнес-игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии.

По данным Bloomberg, объем производства Roshen, который превысил 400 тыс. тонн в 2012 году, упал на 25% в течение следующих двух лет после того, как его продукция была запрещена в России. Кроме того, другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

В то же время мы писали, что за 4 месяца 2019 года Порошенко задекларировал доход в треть миллиарда гривен.

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