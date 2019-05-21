21 мая в Украине стартовало Внешнее независимое оценивание. Сегодня абитуриенты сдают ВНО по математике. Последний тест основной сессии они сдадут 13 июня. Это будет химия. От результатов будет зависеть судьба поступления в вузы.

"Страна" ответила на самые актуальные вопросы в первый день ВНО: какое расписание предметов, когда будут известны результаты, что можно и нельзя брать с собой на сдачу, и как успокоиться и сосредоточиться во время тестов.

1. Расписание предметов ВНО в 2019 году

Ниже мы приводим расписание в 2019 году, а также даты, до которых должны огласить результаты по каждому конкретному тесту:

21 мая - математика (до 13 июня)

23 мая - украинский язык и литература (до 13 июня)

27 мая - испанский, немецкий, французский язык (до 19 июня)

28 мая - английский язык (до 19 июня)

30 мая - физика (до 13 июня)

4 июня - история Украины (до 24 июня)

6 июня - биология (до 19 июня)

11 июня - география (до 24 июня)

13 июня - химия (до 24 июня)

2. Когда станут известны результаты вступительных

1 июля - поступающие на базе 11 классов с этого дня смогут зарегистрировать свой электронный кабинет и подгрузить в него необходимые документы.

10 июля - будет открыта возможность подачи электронных заявлений. Их прием продлится до 22 июля - для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, а к 29 июля - для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО.

23 июля - до 12:00 обнародуют список абитуриентов, которые получат рекомендации к зачислению на бюджет.

29 июля - до этой даты будет проходить зачисление на бюджет, абитуриентам нужно привезти пакет документов и подписать заявление в выбранном ими вузе.

1 августа - до этой даты будет происходить зачисление тех, кто будет учиться на контракте.

30 августа - на контракт также будет возможно дополнительное зачисление до этой даты.

3. Как узнать результаты

Результаты тестов размещаются на информационной странице каждого участника на сайте Украинского центра оценивания качества образования - УЦОКО (УЦОЯО).

Поможет отслеживать результаты и мобильное приложение, разработанное для участников ЗНО. Называется оно "Мое ЗНО". Приложение дает возможность получать расписание выбранных тестов, напоминает о приближающемся экзамене, рассылает новости о ЗНО, уведомляет о появлении результатов тестов.

4. Что можно и нельзя брать на ЗНО?

С собой нужно взять:

оригиналы сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск (его нужно самостоятельно распечатать со своей информационной страницы на сайте ВНО);

две-три ручки черного цвета;

бутылку с питьевой водой.

С собой нельзя брать:

телефоны, планшеты - любые гаджеты для считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации;

распечатки, конспекты;

калькуляторы, линейки, циркули. карандаши.

5. Советы психологов, молитвы на ЗНО

Психолог Светлана Ройз собрала рекомендации для абитуриентов, которые помогут уменьшить тревогу и сосредоточиться на заданиях. Итак, для это нужно:

Заранее приготовить и отложить приглашение на ЗНО и все необходимые документы;

Узнать адрес проведения, посмотреть, как туда лучше добраться;

Взять с собой воду и что-то сладкое;

Помнить, что, если знания есть в памяти, то их можно оттуда извлечь;

Понимать, что ЗНО - важный эпизод в жизни, но при этом всего лишь один из эпизодов большой жизни;

На самих тестах, чтобы успокоиться, можно применить метод возвращения себя в ощущение "здесь и сейчас": увидеть кто ты и где ты в конкретный момент. Например, я школьник, сижу за партой в Киеве и волнуюсь. Можно уменьшить тревогу, "освоив место" - постучать ручкой по столу, разложить листы бумаги. Это поможет отвлечься от тревоги и сосредоточиться;

Можно приготовить маленькую и яркую деталь, чтобы глядя на нее отвлечься и улыбнуться. Это могут быть яркие носки, браслет, необычная пуговица (ее можно специально пришить), забавный рисунок на руке;

Успокоиться поможет техника "крыло ангела". Нужно положить ладонь на противоположное предплечье, почувствовать тепло руки и представить, что нас обнимает друг, родитель, наш "хранитель".

Если от страха перехватывает дыхание - положите одну ладонь на лоб, вторую на грудь и сделайте 2-3 медленных вдоха и выдоха, затем переложите ладонь со лба на живот и сделайте еще 2-3 вдоха-выдоха;

Между мизинцем и безымянным пальцем есть "точка страха". Помассируйте ее, чтобы снизить уровень страха;

Сидя на месте - ощутите опору ступней, спинки стула;

Чтобы настроиться - можно представить, как вы медленно открываете книгу, а там написано все, что нужно по предмету;

Пейте воду во время экзамена, а после его хорошо пройтись пешком по парку, поесть.

Образовательный проект "Открывай Украину" предлагает повторять специальную мантру, чтобы сосредоточиться и успокоиться:

Это мое место;

Я слежу за временем;

Это просто тест.

Многие абитуриенты перед тестами гуглят молитвы, которые можно читать перед ЗНО. Если, это помогает успокоиться и сосредоточиться, то вполне может использоваться. Подойдет любая короткая молитва - "Отче наш" или молитва к своему святому.

Перечисленные способы - это self-помощь для сдающих тесты школьников. Не стоит забывать, что важную роль в том, как будет себя чувствовать подросток на экзамене, играет поддержка взрослых - родителей, учителей. Постарайтесь не транслировать панику, страхи, верьте в своего ребенка, обнимите его, скажите, что поддерживаете и любите, несмотря на результаты тестов.