После завершения итогового, восьмого сезона телесаги "Игра престолов", Джордж Мартин, автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", который лег в основу сериала, прокомментировал завершение телешоу. Пост об этом он разместил в своем блоге.

По словам писателя, ему сложно привыкнуть и поверить в то, что сериал подошел к концу. Он очень благодарен тем, благодаря кому шоу выходило на экранах. Джордж Мартин отметил, что сейчас он работает над заключительными романами серии. Он заметил, что сильно опаздывает с предпоследней книгой "Ветра зимы", но она вот-вот выйдет. Затем выйдет последняя часть "Грезы о весне".

"Как все это закончится? Я слышу задающих вопрос людей. Такой же конец как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", - написал Джордж Мартин.

По его мнению, судить о том, какая из версий концовки будет "реальной", сможет каждый зритель и читатель, основываясь на своем вкусе.

Напомним, после показа финальной серии "Игры престолов" британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала. По ее мнению, это неуважение к авторам проекта.

Также мы писали, финальную серию последнего сезона "Игры престолов" просмотрело рекордное число зрителей в истории НВО.