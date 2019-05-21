НБУ принял решение ужесточить кредитную политику. Банки в Украине усилят работу по оценке кредитных рисков за счет использования данных из Кредитного реестра. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"НБУ вводит порядок учета банками информации по Кредитному реестру НБУ при расчете размера кредитного риска", - указали у регулятора.

Согласно внедряемыми требованиями, банк должен будет классифицировать по наихудшему классу должника-физическое лицо, в отношении которого в Кредитном регистре есть информация о дефолте этого должника в других банках. Также банк будет понижать класс должника - юридического лица, в том числе к наихудшему, если в Кредитном регистре есть информация о дефолте или высокой вероятности дефолта этого должника в других банках.

Внесенные изменения повысят качество оценки банками кредитного риска благодаря учету состояния выполнения должником своих обязательств в других банковских учреждениях, используя при этом информацию из Кредитного реестра, убеждены в НБУ.

Соответствующие изменения в Положение №351 внесены постановлением правления НБУ, которое вступает в силу с 21 мая 2019 года. Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года. Постепенное внедрение указанных требований к оценке кредитного риска позволит банкам доработать внутренние положения и настроить IT-системы.

Отметим, что новое требование обяжет банки учитывать дополнительный риск - риск дефолта в других банках. И сделает кредитование менее рискованным. Кроме того, должников со старыми невыплаченными кредитами подтолкнут к выплате просроченных задолженностей, которые многие успели забросить и даже позабыть. В итоге банковское кредитование станет более недоступным: финансисты станут еще чаще отказывать в предоставлении новых займов.

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