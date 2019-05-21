Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции. Об этом шла речь в ходе его встречи с представителями американской делегации после инаугурации 20 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в сфере реформирования и безопасности. По словам президента, Штаты являют хороший пример в деле реформирования.

"Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности", - сказал Зеленский.

Напомним, в посольстве США пообещали сотрудничество с Зеленским и партнерство с Украиной.

Также мы писали, что Зеленский принял иностранные делегации в Мариинском дворце.