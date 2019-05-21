Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, в 10:00 проведет встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщает корреспондент "Страны", под зданием АП уже дежурят десятки журналистов. Главный радикал Украины Олег Ляшко приехал на встречу на велосипеде. Стоит отметить, что в сериале "Слуга народа" на работу на велосипеде ездил сам Зеленский-Голобородько.

Видео: Cтрана

Кстати, одними из первых политиков, которые приехали к Зеленскому, оказались нардеп Вадим Новинский и председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

Фото: Страна.ua

В свою очередь в Администрации Зеленского так охарактеризовали сегодняшнюю встречу: "Во вторник, 21 мая, в 10.00 президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп".

После окончанию встречи на площади перед Администрацией президента состоится брифинг для представителей средств массовой информации, добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады.

Также читайте о том, что лидеры фракций предложат Зеленскому принять закон об открытых списках, но при условии снижения проходного барьера.