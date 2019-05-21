По мнению президента США Дональда Трампа, иностранные лидеры хотят, чтобы на президентских выборах выиграл бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден.

Об этом Трамп заявил во время выступления перед сторонниками в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания), пишет ТАСС.

"Он Байден объявил, что баллотируется на пост президента, и сказал, что это потому, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать. Вне всякого сомнения. Зарубежным странам это (победа на выборах Байдена) понравится гораздо больше", - заявил Дональд Трамп.

В частности, по версии Трампа, победа Байдена позволит Китаю "грабить США" и зарабатывать $500 млрд в год. Кроме того, нынешний президент Штатов заявил, что мог бы провести пять сроков на посту президента США.

"И, может быть, если нам действительно это очень понравится, и если дела будут и дальше идти так, как они идут, мы сделаем то, что должны. Мы проведем три "срока на посту президента), и четыре, и пять", - сказал Трамп.

Отметим, что 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Напомним, Байден призвал демократов объединиться, чтобы выгнать Трампа из Белого дома.

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