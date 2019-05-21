Сегодня, 21 мая, министр обороны Украины Степан Полторак, который накануне написал рапорт об отставке, пришел в Администрацию президента на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом передает 112 Украина.

Так, на вопрос репортеров о том, почему он сегодня пришел в Администрацию Президента, Полторак ответил, что его "вызвал президент Украины". Полторак также объяснил свое решение об отставке и заявил что пока не оставит руководство ВС Украины.

"Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение", - говорится в сообщении.

Министр сообщил, что он будет работать, выполнять свои обязанности, пока ВР не примет решение: "Потому что когда страна находится в состоянии войны опасно оставлять ВСУ без координации системы управления".

Полторак добавил, что ему не стыдно смотреть в глаза всем украинцам, поскольку он сделал все возможное, что создать армию за 5 лет.

Утро, 21 мая, у Администрации президента, фото: Cтрана

Напомним, что выступая в Раде после инаугурации президент Владимир Зеленский призвал уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.