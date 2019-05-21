Во вторник, 21 мая, на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда. Об этом пишет "Громадське".

Миссия МВФ по итогам двухнедельной работы должна будет дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества. Представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.

Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере 500 миллионов евро. При этом для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов. Между тем, советник нового президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ, однако в долгосрочной перспективе нужно продолжать сотрудничество с фондом.

Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отставке. Также Гройсман потребовал, чтобы Зеленский немедленно внес кандидатуру нового премьера.

Напомним, по прогнозам JP Morgan, Украина может не получить ни одного транша МВФ в 2019 году. Причина этого - невыполнение ряда требований Международного валютного фонда, а также обещание премьера Гройсмана снизить цены на газ для населения, что противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Также мы писали, что представители МВФ в рамках визита в Украину в мае проверят выполнение украинскими властями условий для получения нового кредита.