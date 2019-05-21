Из ведущего российского делового издания "Коммерсант" уволился отдел политики в полном составе. Сначала издательский дом покинули два ведущих журналиста - спецкор Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Им пришлось уйти по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации.

Вслед за Ивановым и Сафроновым "Коммерсант" покинули еще 11 журналистов, в том числе отдел политики в полном составе - в знак несогласия с "решением акционера". Об этом сообщил замглавреда "Коммерсанта" Глеб Черкасов в Facebook.

Фото: facebook.com/pygach

После этого гендиректор и шеф-редактор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин заявил "Интерфаксу", что не имеет претензий к решившим уволиться журналистам издательского дома, но не приемлет таких методов давления.

"Решение в отношении написанных журналистами заявлений будет принято завтра, - сообщил он. - Мною, шеф-редактором ИД "Коммерсантъ", было принято решение расстаться с двумя журналистами не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ".

Акционер ИД Алишер Усманов заявил, что не имеет отношения к увольнению сотрудников и не вмешивается в редакционную политику.

Чуть позднее журналисты "Коммерсанта" опубликовали в Facebook журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.

В нем, в частности, отмечается, что материал о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации "полностью отвечал стандартам "Ъ", который всегда опирается на надежные и проверенные источники".

"По словам наших коллег, позже акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников. Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников "Ъ", редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение - наличие судебного запроса", - говорится в обращении, подписанном несколькими десятками человек.

Авторы письма назвали сложившуюся ситуацию "прямым давлением на журналистов".

"Коллектив "Ъ" считает себя обязанными сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация", - пишут журналисты.

Фото: facebook.com/gorod095

Один из подписантов на условиях анонимности сообщил, что "речь не идет о приостановке выхода газеты в свет". "Судя по всему, из "Коммерсанта" увольняется практически весь отдел политики, кто будет писать на политические темы, пока непонятно", - сказал собеседник.

Между тем, источник в руководстве ИД заявил, что газета "будет выходить в обычном режиме". "Завтрашний номер верстается, завтра вы сможете его прочесть", - сказал источник.

Напомним, что Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко гуляли на юбилее Пугачевой в ресторане на Рублевке.

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