Во вторник, 21 мая, у здания Администрации президента на Банковой в Киеве открыли ворота, дежурившую на входе охрану убрали. Об этом сообщает киевлянин Василий Апасов в Facebook.

"Под Администрацией президента Украины убрали охрану и открыли ворота. Проходная, через которую раньше осуществляли пропускной режим - вообще закрыта", - написал он.

Отметим, что обычно весь комплекс Администрации был закрыт для журналистов и рядовых украинцев, туда можно было пройти лишь по спецпропускам. Вчера, после инаугурации, Владимир Зеленский попросил охрану пустить на территорию всех желающих.

Скриншот, фото: Facebook/ Василий Апасов

Напомним, вчера на сайте президента пропала биография Порошенко и появилась информация о Зеленском.

Также мы писали, что Зеленский собирает глав фракций для консультаций по роспуску Рады.