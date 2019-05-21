Культовая сага "Игра престолов" завершена. Канал HBO показал заключительную шестую серию финального сезона. Ее хоть и посмотрело рекордное количество телезрителей, но часть публики осталась крайне недовольна неоднозначным финалом.

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая в сериале Сансу Старк, высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала. Об этом сообщает Deadline.

Санса Старк в итоге стала королевой Севера, фото: Helen Sloan/HBO

По ее словам, ее не удивила реакция поклонников, так как у людей есть представления о том, как должно закончиться шоу. Когда же финал не совпадает с их ожиданиями, они начинают возмущаться.

"Все эти петиции и тому подобное - я считаю неуважительными по отношению к съемочной группе, сценаристам и продюсерам, которые на протяжении десяти лет неустанно работали и в течение 11 месяцев снимали последний сезон", - сказала Тернер.

Напомним, что HBO показал трейлер о съемках популярного сериала - "Игра престолов: Последний дозор".