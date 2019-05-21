Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам на вторник, 21 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Отметим, что доллар во вторник стоит 26,20 грн, что на 16 копеек дешевле, чем в понедельник. Подешевел и евро - его стоимость составила 29,26 грн, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий день.

Официальный курс валют НБУ на 21 мая:

1 доллар - 26,20289500 (-0,16530700);

1 евро - 29,26077300 (-0.19778200);

1 рубль - 0,40632000 (-0,00165000).

Напомним, названы причины резкого обвала доллара после инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что Нацбанк начал поднимать курс доллара, чтобы заманить иностранцев.