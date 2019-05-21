Во вторник, 21 мая, в Украине начинается внешнее независимое оценивание (ВНО). Школьники будут сдавать тесты по математике. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Для участия во внешнем независимом оценивании по математике зарегистрировались 160 782 человека", - сказано в сообщении.

Само тестирование начнется в 11:00, в пункты тестирования абитуриенты должны прийти с 10:15 до 10:50. С собой нужно взять оригиналы сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать со своей персональной информационной страницы на сайте ВНО.

Кроме того, с собой необходимо иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, и, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой. Нельзя иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы. Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.п.

Для выполнения сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Инфографика: testportal.gov.ua

Напомним, названы самые популярные предметы на ВНО в 2019 году.

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