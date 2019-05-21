После публикации на сайте НАПК декларации президента Украины Владимира Зеленского активисты подсчитали разницу между его доходами в 2017 и 2018 году. Об этом пишет движение "Чесно".

Выяснилось, что в 2018 году президент Украины Владимир Зеленский и его семья увеличили свое состояние на 6 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

В целом доходы Зеленского и членов его семьи за 2018 составили 14,63 млн грн, из которых 10,46 млн грн составили доходы за предпринимательскую деятельность. Денежные активы в 2018 году составили около 22,55 млн грн.

Следовательно, общее состояние в декларации Владимира Зеленского составило около 37 млн ​​грн. В 2017 году общая сумма состояния Зеленского составила 31,33 млн грн. Таким образом, разница составляет около 6 млн грн.

Местом фактического проживания Зеленского значится село Иванковичи Васильковского района. Там супруги имеют дом на 353 кв. м.

В объектах незавершенного строительства содержится информация про пять гостиничных номеров в Грузии. Также появилась вилла в Италии на 413 кв м. Вилла зарегистрирована на компанию San Tommaso S.R.L., которая значится среди предприятий, где Зеленский является конечным бенефициаром.

В общем Зеленский задекларировал семь предприятий, где он и его жена являются конечными бенефициарами. В соответствии с рекомендациями НАПК Зеленский в течение 30 дней должен передать предприятия другим физическим или юридическим лицам.

Напомним, в "Чесно" посчитали стоимость кампании кандидатам в президенты. Владимир Зеленский перечислил в свой избирательный фонд 11,5 миллиона сбережений.

Также мы писали, что в прошлой декларации Зеленский забыл указать в декларации виллу на курорте российских олигархов в Италии.