Из-за сильных и обильных ливней в Украине возможны выход рек из берегов и наводнения. В ГСЧС уже предупредили, что в отдельных регионах уровень воды в реках может повысится на два метра. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"В течение трех дней с 21 по 23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением сельхозугодий.

На реке Случ (в районе города Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского района Ровенской области.

Подъем воды предполагается также на реках бассейнов Прута и Сирета на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м, а также в верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5 - 1,5 м.

Также вода поднимется до 2 - 2,5 метров на отдельных участках рек бассейна Днестра, с начальным выходом воды на пойму и частичным затоплением сельхозугодий", - рассказали спасатели.

Кроме этого, в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео наводнения в Ровенской области с высоты птичьего полета.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области река Ворона вышла из берегов.