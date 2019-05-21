Вчера, 20 мая, власти Австрии отказались принимать участие в работе и предоставлять официальную площадку организаторам VI заседания европейской конференции российского дискуссионного клуба "Валдай" прямо накануне ее открытия.

Об этом сообщил председатель совета "Валдая" Андрей Быстрицкий, передает ТАСС.



По его словам, австрийские коллеги "буквально несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции". Кроме того, свою площадку для предстоящей дискуссии отказалась предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии, сказал Быстрицкий.

Изначально в пленарной сессии заседания было заявлено участие генерального секретаря МИД Австрии Йоханнеса Петерлика.

"Уверен, что этому много внутриполитических причин и не имеет никакого отношения к России, - подчеркнул Быстрицкий. - Но все мы этим очень удивлены, это довольно уникальная история". По его словам, форум не отменяется, но пришлось внести коррективы: конференция будет проведена своими силами в отеле Grand Wien.

"Абсолютно уверен, что то, о чем мы будем говорить, это крайне важно", - добавил он.

VI Европейская конференция "Валдая" пройдет в австрийской столице сегодня, 21 мая. Как ожидается, ее центральной темой станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.

Напомним, что форум "Валдая" проходит на фоне грандиозного политического скандала в Австрии. Немецкие СМИ опубликовали 17 мая видеозапись с главой правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы" Хайнцем-Кристианом Штрахе, сделанной на Ибице в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии.

На видео Штрахе, занявший после выборов пост вице-канцлера, обговаривает вместе со своим помощником Иоганном Гуденусом варианты медийной и финансовой поддержки со стороны предполагаемой "племянницы российского олигарха".

Также политики предлагают нелегальную схему, как российские деньги сомнительного происхождения могут поступать для финансирования "Австрийской партии свободы" в обход Счетной палаты.

В результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус подали в отставку. В стране объявили проведение досрочных парламентских выборов.

Ранее "Страна" в материале "Медовая ловушка для "друга Кремля" выяснила, как политический скандал в Австрии повлияет на выборы в Европарламент.