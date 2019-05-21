Вчера, 20 мая, после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим венгерским коллегой - президентом Яношем Адером.

После завершения встречи глава Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины, передает Радио Свобода.

Янош Адер предложил украинскому президенту как можно быстрее создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсуждать все спорные вопросы и их решения".

По словам венгерского президента, Владимир Зеленский одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшей по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленные в Конституции и взятые на себя в международных соглашениях обязательства", - подчеркнул президент Венгрии.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заверил Шефчовича, что надеется на продолжение санкций против России и запрет "Северного потока-2".