Знаменитый украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о том, как его новая политическая сила "Голос" будет выстраивать отношения с новым президентом Украины.

Об этом музыкант-политик заявил в эфире ток-шоу "Свободы слова" на ICTV.

Видео: Телеканал ICTV

"Есть три принципа новой политики для нас. Старая политика принадлежала олигархам и, я считаю, что это пренебрежение к украинскому народу, что несколько человек имеют доступ к кормушке и говорят, что нам всем делать.

Второе, это новая политика - сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям. Третья вещь - ставить государственные интересы выше, чем собственные, корпоративные, финансовые.

Новая политика - это не слепая вера в президента, а это понятие, надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям. В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах. Более того, подталкивать его и предлагать еще более радикальные реформы. Но если вдруг он будет изменять интересам общества, то мы заставим его отвечать перед избирателями.

Для нас основным должно быть благосостояние людей. Государственные интересы - превыше всего. Все очень просто", - заявил Вакарчук.

Ранее "Страна" рассказывала, что близкий к Вакарчуку "Реанимационный пакет реформ" рассказал, что для досрочных выборов нет оснований.