Российский комик Максим Галкин (который поздравил с победой на выборах Владимира Зеленского - Прим.Ред.), проживающий с Аллой Пугачевой в замке в селе Грязь, решил сделать оригинальный подарок своей жене.

К 70-летию Примадонны Галкин прикупил еще земли к их прежним 128 соткам. Комик собирается построить на новом участке православную часовню, и разбить возле нее небольшой парк. Часть купленных участков была заброшена, а в одном месте располагался огород и сараи, принадлежавшие пожилой местной жительнице, передает StarHit.

Алла Борисовна долгое время не была верующим человеком. Певица обратилась к религии лищь несколько лет назад, после венчания с Максимом Галкиным. Известно, что часовня будет выполнена в готическом стиле. Подруга Примадонны Алина Редель посоветовала их семье оценить дизайн церкви Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Она построена в неоготическом стиле, и если супруги возведут подобную часовню, она отлично будет гармонировать с замком. В парке около этой постройки планируется высадить такие деревья, как яблони, липы и рябину.

Ранее "Страна" сообщала, что Пугачева отдала свои концертные платья историку моды Васильеву.