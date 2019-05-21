Вчера, 20 мая, Совет Безопасности ООН отказал России и проголосовал против проведения заседания и рассмотрения украинского закона о языке. Такое решение было принято в самом начале заседания Совбеза, передает УП.

Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.

Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, представитель Германии при ООН Кристоф Хойзхен, а также постпред Польши при ООН и заместитель постпреда США.

Представитель Франции заявил, что считает, что российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совет безопасности ООН для собственных целей.